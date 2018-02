«Ensenyar i aprendre a la vegada és una de les claus dels tallers d'Emprenedoria»

David Pallarès, responsable de la ganiveteria Pallarès, és un dels empresaris que imparteixen els tallers «Aprendre a emprendre». Per a ell, és una experiència «d'aprenentatge mutu». El president d'Empresaris per al Solsonès, Marc Arnau, també incideix en la idea i la importància «d'ensenyar i aprendre a la vegada».

Pallarès, que s'encarrega de les temàtiques sobre valoració del currículum i entrevista de feina, reconeix que, pel que fa a tecnologies, «els estudiants van molt mes avançats que jo. L'altre dia els parlava del correu electrònic, i per a ells ja és un element antic, fan servir altres vies», afegeix Pallarès, que va començar a impartir els tallers fa dos anys. «Aprendre a emprendre» va començar fa uns sis anys i ha estat el punt de partida de projectes com ara la Fira de la Solidaritat de l'Escola Arrels.



Voluntariat

Per a Arnau, el voluntariat és important en el projecte, en una intenció de transmetre un valor als alumnes, «amb el desig que més endavant ells també puguin dedicar part del seu temps com a retorn social de forma constructiva, tot recordant aquells que ho han fet per ells anteriorment».

Els cursos també constitueixen una referència per als estudiants, «de cara a convertir-se en nous emprenedors per portar a terme els seus projectes laborals i personals. Treballem en el present, compartint el nostre passat, per tal que puguin construir el seu futur, trencant tòpics i estereotips», en una línia d'acció d'aproximació a les empreses, conclou Arnau.