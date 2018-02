El Carnaval comença a vestir Solsona

El Carnaval de Solsona ha arrencat amb força durant aquest cap de setmana. Han estat dos dies farcits d'actes que han inaugurat la festivitat dels solsonins, tot i que fins dijous gras no es dóna el Carnaval per iniciat.

El programa començava amb l'Entrega de Bojos, seguida del teatre 50 sombras de Andreu a la Sala Polivalent. A mitjanit MikySpeacker donava el tret de sortida a la Posada de Bates a la plaça Major, precedit per la Pujada dels Mamats, el recorregut que conduïa els participants cap a la Sala Polivalent. Prop de 900 solsonins, la majoria joves, van culminar la celebració amb la Nit d'Assaig i la posterior sessió anomenada Nit Electrònica a la Sala Polivalent.

Els membres de la junta han valorat positivament la bona rebuda d'aquest primer acte nocturn amb tan sols dos anys de vigència. Tot i així, aquest any hi ha hagut menys assistència que l'any anterior, segons Ernest Ramellat, un dels membres de la Junta del Carnaval.

El diumenge començava amb les populars enramades al nucli antic dutes a terme per les diferents comparses. Un any més, les decoracions habituals en època carnavalera han posat a prova la imaginació i l'enginy de les comparses, que ja estaven convocades a tres quarts de 10 del matí per començar a engalanar els carrers. Enguany s'han engalanat 28 carrers i s'han penjat 45 domassos que identifiquen cada comparsa a la plaça Major, segons fonts de la Junta del Carnaval solsoní.

D'altra banda, comparses novelles com els Xyssus han engalanat per primera vegada un dels carrers del barri vell solsoní. Laura Jounou i Anna Montraveta, dues integrants de la comparsa, han destacat «el caliu i l'ambient distès que genera el fet de reunir tota la comparsa per participar de forma més propera al Carnaval». Els motius que més han predominat en les enramades s'han mogut en una línia satírica tot fent referència a la situació política que viu Catalunya. També s'han pogut veure temes que feien referència a la vida quotidiana i altres decoracions que no tenien un significat, sinó que es tractava únicament de pura decoració per donar un toc de color.

Tanmateix, la pluja va provocar que la majoria de comparses es reunissin més tard i, fins i tot, algunes d'elles decidissin ajornar l'enramada fins a aquesta setmana, com la del Tòfol Nano. Les que tenien més dubtes, que en un primer moment es feien enrere a causa del mal temps que va afectar la capital solsonina, van reprendre la jornada en veure que el concurs d'enramadors, organitzat per la comparsa Suguscaran, tirava endavant.

Les comparses guanyadores es van poder saber durant el posterior dinar d'enramadors traslladat a la Sala Polivalent. La comparsa Geganteta, organitzadora del dinar, l'ha batejat de nou amb el nom de Dinar Rosa amb motiu del color principal de la comparsa. La comparsa Suguscaran va amenitzar el dinar, que va culminar amb el Bingo Rosa. Prop de 150 enramadors es van reunir per celebrar la jornada matinal que, tot i començar amb pluja, va acabar sent tot un èxit, segons Raquel Vila, una membre de la junta i una de les responsables dels actes d'aquest diumenge.

Per altra banda i com ja és tradició, les famílies també es van poder acostar al Parc Infantil fet per la Comparsa Mata-rucs i muntat durant tot el dia d'ahir al matí a la Sala Polivalent. L'espai incloïa inflables, dels quals els infants podien gaudir activament. La jornada d'ahir, diumenge, va culminar amb el Ball d'Assaig amenitzat per la banda Stress-Band, que va tenir lloc a la mateixa sala.