El Carnaval de Solsona disposa per primer cop d'una guia en tres llengües

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha fet la primera guia del Carnaval en català, castellà i anglès publicada en línia, a través dels webs de Solsona Turisme i del Carnaval solsoní. També es distribuirà a través de les oficines de turisme de Solsona i Cardona i s'ha fet arribar als allotjaments turístics de la zona perquè puguin lliurar-ne còpies a la clientela.

D'aquesta manera, es vol donar resposta a la inquietud constatada per la regidoria de Turisme de Solsona per part de persones interessades a visitar la ciutat aquests dies. «Es tracta d'oferir una guia que orienti la gent que vol viure el Carnaval per primera vegada, ja que no només els estrangers tenen dubtes sobre el programa, sinó fins i tot els catalans, que no tenen clar quan surten els gegants», assenyala la tècnica municipal Trini Pià.

La penjada del ruc, la família de gegants bojos o les bates de les comparses són alguns dels elements més singulars del Carnaval de Solsona. Amb tot, són molts els visitants potencials de la ciutat que en desconeixen els orígens, així com el tipus d'actes que apareixen al programa de la festa.