El centre ha estrenat un nou logo amb motiu de l'aniversari

Abans d'acabar l'any 2017, el centre va engegar el concurs per escollir el seu nou logotip en commemoració dels 50 anys. Segons la directora, Eli Traveset, és una imatge que acompanyarà el centre els propers mesos com a «tret distinctiu» i estarà present en les diverses activitats organitzades al voltant de la celebració.

A la festa de Nadal, l'escola Setelsis va donar a conèixer el logotip guanyador dels actes del 50è aniversari. Al concurs s'hi van presentar un total de 78 obres, de les quals 6 van passar a l'escrutini final. El jurat va triar l'obra presentada per Jan Racero, després d'una «llarga i difícil deliberació», segons van informar membres del centre solsoní després de fer pública la decisió.



El nou logotip juga amb el número 50 i hi afegeix la característica S que configura el llapis de Setelsis. Tanmateix, en comptes del color vermell que tenyeix habitualment el llapis que integra el logotip de l'escola, la nova imatge té el color daurat com a protagonista. Segons la comissió del 50è aniversari, «l'obra presenta una gran harmonia». Al concurs hi ha pogut participar tothom qui té o ha tingut relació amb l'escola.