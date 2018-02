Solsona acull tres cursos gratuïts per a persones treballadores

El Servei Connectem de l´Agència de Desenvolupament Local ha obert les inscripcions per a tres cursos gratuïts que es duran a terme a Solsona adreçats a persones treballadores (inclosos autònoms i personal de l´administració pública) i amb places reservades per a persones en recerca de feina. Com parlar en públic, mindfulness i coaching són les tres opcions de formació continuada que començaran a final de febrer.

"No és el que dius, sinó com ho dius" és el títol d´un curs adreçat a tothom que vulgui millorar la seva imatge en escena i agafar confiança en l´exposició del missatge en públic. L´impartirà la psicòloga Montse Rodrigues, de Moiacció, a la sala cultural de l´Ajuntament de Solsona els dimecres del 28 de febrer al 21 de març de sis de la tarda a deu de la nit.

El curs de mindfulness porta per títol "Viu plenament a la teva feina, amics, oci, família, i gaudeix d´on ets i del que fas". S´hi proporcionaran eines per canviar d´hàbits en la vida diària, conèixer la tècnica de l´atenció plena i millorar el benestar propi o el d´un equip de persones de la feina. S´ha programat els dimarts del 27 de febrer al 10 d´abril de sis de la tarda a deu de la nit a la sala cultural de l´Ajuntament. També l´impartirà Montse Rodrigues.

Els mateixos dies i horaris que l´anterior, però a la Cambra de Comerç, el coach Moisès Gonzàlez, de Moiacció, serà l´encarregat de conduir un curs de coaching titulat "Aprendre a fer les preguntes adequades per resoldre respostes". Està pensat per conèixer què és el coaching i els seus beneficis i per a què serveix en les persones i les organitzacions.

Inscripcions fins al dia 20

Les inscripcions es poden cursar fins al dia 20 d´aquest mes per correu electrònic, a serveiconnectem@adlsolcar.cat, o per telèfon, al 973481009 (Isabel). Aquesta oferta formativa és una iniciativa de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà amb la coorganització de l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, i la subvenciona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. És la primera vegada que se subvenciona una formació d´aquest tipus de manera intercomarcal entre el Berguedà, el Solsonès, l´Alt Urgell i la Cerdanya amb l´objectiu de fer arribar aquesta oferta a les quatre comarques. Cada territori ha adaptat el contingut dels cursos a les necessitats detectades per part de les empreses.