Solsona ultima un Carnaval amb canvis de recorregut per les obres al Portal del Pont

Solsona ho té tot a punt per a un Carnaval que manté l'estructura clàssica, però que sí que presenta alguna novetat, com la que tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de febrer i que porta per nom 'Desenramades'. Segons ha explicat la presidenta del Carnaval, Maria Àngels Guilanyà, serà una activitat per desmuntar la decoració que les comparses han col·locat pels diferents carrers i places del nucli antic. Però el canvi més rellevant serà en l'inici d'alguns dels actes, tot i que en aquest cas motivada per un element extern. Enguany la festa tindrà un pressupost de 200.000 euros.

L'emenet extern al Carnaval de Solsona que condicionarà la festa d'enguany són les obres que s'estan duent a terme al tram inferior del carrer de Sant Miquel i que obliguen a tallar el trànsit al Portal del Pont, un dels principals accessos al nucli antic. Tal com ha detallat la presidenta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Maria Àngels Guilanyà, les obres tindran una afectació important en alguns dels actes del Carnaval com són l'Arribada de la Miss Forastera de Fora (que té lloc el diumenge 11 de febrer) i l'entrada al nucli antic de totes les carrosses i participants al Carnaval Infantil (dilluns 12 de febrer). Com a mesura provisional per aquest any les dues activitats entraran al nucli antic de la ciutat a través de la plaça del Bisbe.

Les obres, però, no afectaran un dels actes principals i més concorreguts de la festa com és l'Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, aquest dissabte. Tradicionalment l'arribada es feia també pel Portal del Pont però l'any passat es va decidir canviar el recorregut i passar per la carretera de Torà. Guilanyà ha valorat molt positivament aquest canvi, ja que, segons ha dit, "la carretera de Torà és més ample i, per tant, les comparses i carrosses tenen més espai per moure's".

Pocs canvis en la programació

El Carnaval de Solsona presenta pocs canvis en la programació i enguany només s'ha introduït un nou acte que tindrà lloc el cap de setmana posterior a la celebració de la festa, el 17 i 18 de febrer. La nova activitat porta per nom 'Desenramades' i consistirà en despenjar col·lectivament la decoració que durant tots els dies de Carnaval ha lluït a les places i carrers del nucli antic i que aquest cap de setmana passat ja s'na col.locat.

La festa grossa del Carnaval arrencarà aquest dijous amb un 'xupinasso' a la plaça del Ruc i continuarà divendres i dissabte amb actes tan emblemàtics com la baixada de boits –vehicles construïts per les comparses- i la penjada del Ruc a la Torre de les Hores.

El futur museu del Carnaval i el Quarto dels gegants

Els Gegants Bojos, el Mocós, l'Olímpic el Xut o el Tòful Nano són alguns dels elements del bestiari del Carnaval de Solsona que durant els dies previs a la festa s'han estat exposant al Sala Polivalent perquè tots els escolars del municipi puguin visitar-los. Ja fa uns anys que l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona mostra els gegants als més petits amb l'objectiu de començar a inculcar als infants la il·lusió per a la festa.

Els més petits poden tocar els gegants i ballar amb ells. Alguns dels preferits pels infants són l'Olímpic, el Mocós i el Gegant Boig, ja que amb els seus braços mòbils fan anar de bòlit els nens i nenes. Els escolars també treballen a l'aula tots els elements que envolten la festa del Carnaval i assagen les contradanses, uns dels actes més antics del carnaval solsoní i que representen una mofa dels balls de saló francesos del segle XVIII.

Un dels grans reptes dels organitzadors del Carnaval de Solsona és disposar d'un espai "digne" per exposar els gegants del Carnaval, igual com tenen els gegants del Corpus i la Festa Major. La presidenta de l'Associació de Festes del Carnaval, Maria Àngels Guilanyà, ha explicat que mantenen converses amb l'Ajuntament de Solsona perquè els cedeixin els baixos i la primera planta de l'edifici de Cal Manel (a prop de la Torre de les Hores, on es penja el ruc). En aquest espai la idea és exposar de manera permanent els gegants del Carnaval i també ubicar-hi un petit museu on s'hi exposaria material divers relacionat amb la festa. Guilanyà ha dit que les converses es troben en un estadi inicial i, de moment, no hi ha cap calendari d'actuacions.