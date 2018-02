El Xupinasso dóna el tret de sortida al Carnaval de Solsona

El Carnaval de Solsona ha començat amb el tradicional Xupinasso, que enguany ha etzibat una dura crítica a la repressió de l´estat espanyol. L´article 155 estava penjat a la plaça del Ruc quan membres de l´Associació de Festes del Carnaval es disposaven a fer el sermó.

Una descripció de la situació política i social catalana dels darrers mesos, amb «carreteres tallades, vaixells plens de guàrdies civils, manifestacions, protestes, empresonaments polítics, concentracions, cops de porra» era, de sobte, tallada per l´himne espanyol i la intrusió de personatges vestits de guàrdia civils armats.

La plaça del Ruc llançava crits de protesta just al moment en què van entrar en escena els Bufons, per alliberar als reprimits i donar la festa per iniciada despenjant el 155 amb lemes com ara «el Carnaval serà sempre nostre», «visca el Carnaval i visca la República», així com crits d´«Independència».