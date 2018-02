Solsona arrenca el Carnaval amb una paròdia d'irrupció de la Guàrdia Civil amb porres

El Carnaval de Solsona ha començat amb el tradicional Xupinasso, que enguany ha etzibat una dura crítica a la repressió de l'Estat espa-nyol. L'article 155 estava penjat a la plaça del Ruc quan membres de l'Associació de Festes del Carnaval es disposaven a fer el sermó.



Una descripció de la situació política i social catalana dels darrers mesos, amb «carreteres tallades, vaixells plens de guàrdies civils, manifestacions, protestes, concentracions, cops de porra», era, de sobte, tallada per l'himne espanyol i la intrusió de personatges vestits de guàrdies civils armats.



El sermó, d'aquesta manera, es veia emmordassat, colpejat, i un actor amb la barba i la manera de parlar de Mariano Rajoy començava a llegir les normes del Carnaval, entre les quals la prohibició de reunió, de beure, de fer l'amor...



La plaça del Ruc llançava crits de protesta just al moment en què van entrar en escena els Bufons, per alliberar els reprimits i donar la festa per iniciada despenjant el 155 amb lemes com ara «el Carnaval serà sempre nostre», «visca el Carnaval i visca Catalunya», així com crits d'«Independència».



Els Gegants de la popular festa solsonina van començar a ballar amb la seva música, ja no sonava l'himne espanyol, i el públic els envoltava, els esquivava i ballava amb ells. Van voltar durant una bona estona, abans de marxar carrer Castell amunt.



Llavors, la festa va continuar amb la 5a Trobada Nacional de Carrus Musicals a la plaça del Bisbe i el Ball Mut a la plaça Major. De fet, durant tota la tarda els Carrus de diverses comparses joves ja es feien sentir pel nucli antic solsoní, avançant-se als primers actes programats i, fins i tot, tallant el trànsit espontàniament.

Concerts



A partir de les nou del vespre, a la plaça Major, es va celebrar el Sopar Gras i patxim-patxim amb el cantant local Marc Anglarill. Les temperatures, per sota dels zero graus, feien ajuntar-se les comparses a prop del foc on es coïen les botifarres. També hi havia força moviment a dins dels locals, tot i que al carrer era on hi havia més activitat.



Seguidament, també a la plaça Major, la Drakaxanga va donar pas al concert de les Absentes, Gertrudis i l'actuació dels DJ PD Nanfu i Salasxic a la Sala Polivalent. El grup local Les Absentes va fer un dels seus últims concerts abans d'una «aturada durant el 2018», segons informava el grup solsoní dies abans de l'inici del Carnaval. L'any 2008 es van començar a trobar i pel Carnaval del 2009 van fer el seu primer concert a La Fura, com el que faran avui a la nit al casal popular solsoní, que preveuen «ple d'emocions».