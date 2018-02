Un jove de Cardona, en estat crític per un accident a la C-55

Tram de la C-55 on hi va haver l´accident

Tram de la C-55 on hi va haver l´accident google street view

Un jove de 25 anys i veí de Cardona va resultar ferit molt greu ahir en un accident a Clariana de Cardener, i ara està en estat crític. La violenta topada es va produir ahir al matí, entre el turisme del jove i una furgoneta de conservació de carreteres. Segons ha pogut saber Regió7, el vehicle que conduïa el jove cardoní va envair el carril contrari de la carretera C-55. La topada va tenir lloc al quilòmetre 67,5, a l'alçada de Clariana de Cardener, al voltant de les set del matí.

El jove ferit, que va quedar atrapat a l'interior del vehicle, va ser alliberat pels Bombers en una operació que es va allargar durant uns 45 minuts, ja que van haver de tallar el sostre del vehicle per poder-lo treure. Posteriorment, va ser traslladat en un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques cap a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on ahir a la tarda continuava a la Unitat de Cures Intensives.

El conductor de la furgoneta de conservació de carreteres va ser atès per precaució, però no va resultar ferit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan passaven tres minuts de les set del matí i en l'operació hi van intervenir sis patrulles de Mossos, tres dotacions de Bombers, dues ambulàncies i un helicòpter. Els Bombers es van encarregar de les tasques d'alliberament i neteja.



Afectació viària

L'accident va provocar que durant gairebé cinc hores (entre les 7 h i les 11.42 h) la carretera C-55 estigués totalment o parcialment tallada al trànsit, a l'alçada de Clariana, al punt quilomètric 67,5, en sentit Solsona. Segons el Servei Català de Trànsit, la via va estar tallada en els dos sentits entre les 7 i les 10.13 h del matí, i es van portar a terme desviaments per pistes asfaltades de la zona. A partir de les 10.13 h i fins a les 11.42, es va reobrir un dels dos carrils de la C-55 i es va donar pas alternatiu. A les 11.42 h la via va quedar oberta al trànsit una altra vegada.

El Servei Català de Trànsit català va indicar ahir que el tall a la via havia generat cues en tots dos sentits de la marxa.