El segon implicat surt il·lès de la topada

L'encarregat del Parc de Carreteres de Solsona ha explicat a Regió7 que el treballador que es va veure afectat per l'accident a l'alçada de Clariana de Cardener pujava per la C-55 quan l'altre cotxe va col·lidir amb ell.

«Al primer moment, quan m'ha trucat just després d'haver tingut l'accident, semblava desorientat, perquè m'ha dit un lloc que no era el de l'accident, però ara està bé», explicava l'encarregat, que afegia que li van fer un reconeixement mèdic i no van trobar cap problema.

El Parc de Carreteres de Solsona ha portat a terme la neteja de la neu durant els darrers dies. «Estàvem contents per haver acabat la feina de treure la neu de les carreteres, i ha estat un divendres molt dur», continuava l'encarregat del parc, que recordava que s'ha d'anar amb compte per Carnaval, sobretot a l'hora de conduir. El Servei Català de Trànsit està portant a terme una campa-nya de difusió sobre la importància de la precaució al volant, on «la gresca i la disbauxa que caracteritzen aquests dies no tenen cabuda». Des de dijous passat i fins dimecres vinent, 14 de febrer, Trànsit coordina amb Mossos d'Esquadra i policies locals una campanya de control i vigilància.