La política irromp amb força al Carnaval de Solsona

El procés independentista va treure el cap amb força ahir en un dels moments principals del Carnaval de Solsona, amb un vaixell ple de guàrdies civils, personatges identificats com a «piolincies» i més d'una disfressa de Carles Puigdemont. Enmig de la multitud que omple la jornada del dissabte hi va haver una gran varietat de temes com sempre, però la política va ser l'element més comentat en una edició en què ha estat present des del primeríssim moment amb el despenjament d'un 155.



El solsoní Josep Maria Pensi anava sobre la carrossa de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i el Mata-ruc d'Honor d'enguany ha estat el meteoròleg Tomàs Molina. Pensi va ser president de l'Associació de Festes del Carnaval i actualment s'encarrega de fer els àpats de la popular festa solsonina. És per la seva implicació que se l'han triat com a Carnestoltes de l'any 2018. Els seus propers el defineixen com una persona «treballadora, a qui no li agrada cridar l'atenció». L'Associació de Festes li ha volgut agrair d'aquesta manera el seu esforç i treball.

Meteoròleg sempre

Pel que fa a Tomàs Molina, Mata-ruc d'Honor del Carnaval d'enguany, es va mostrar content de passar una jornada festiva a Solsona amb la seva família. També va imitar el seu personatge al programa Polònia, amb la famosa frase «molt bona nit», i va dir que nombroses persones li havien demanat el temps que faria durant la seva estada a Solsona. Molina es va deixar portar per l'ambient festiu i fins i tot es va aixecar per ballar, sobre l'escenari de la plaça Major solsonina, diverses vegades. Després del Nomenament del Mata-ruc d'Honor, hi va haver la tradicional Penjada del Ruc.



El Festival a Cal Novell, a la plaça del Bisbe, la Barucada i el concert estrella del Carnaval amb La Pegatina, Porto Bello i Sixtus, a la Sala Polivalent, van ser les darreres activitats del dissabte de Carnaval a Solsona, que manté el moviment enllaçant els actes fins diumenge al matí, per als que hagin pogut aguantar les hores de festa. D'aquesta manera, aquest matí, a partir de les vuit, hi ha hagut la Tronada a la plaça Major i el ball de l'Escaldat amb La Zarigüella, a la mateixa plaça del nucli antic de la ciutat de Solsona.



Si dissabte es descobreixen el Carnestoltes i el Mata-ruc d'Honor, diumenge és el dia de la Miss Forastera de Fora, que arriba a partir de les onze del matí per l'avinguda del Pont. Després de la Pujada, el Sermó i els Ballets a la plaça Major, es porta a terme el banquet nupcial a la plaça de l'Ajuntament.