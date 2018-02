Solsona es fixa en experiències de 'coworking' rural per poder-les aplicar

El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central està impulsant el cotreball rural a la comarca del Solsonès i a Cardona. Ho està fent a través de l'associació de coworking de Catalunya, Cowocat, que també es defineix com a xarxa d'espai i ecosistemes de treball col·laboratiu en entorns rurals de Catalunya.

El projecte ha sorgit de la necessitat de promoure l'emprenedoria mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. A la vegada, es vol potenciar la creació d'ocupació i activitat econòmica a les zones rurals, i fomentar els valors de col·laboració i de teletreball en els territoris que participen al projecte.

Segons la tècnica de l'àrea d'empresa de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, Laura Ibànyez, a Solsona s'han fet una quarantena d'entrevistes a diversos professionals, però encara no hi ha un projecte ni un espai definits. En canvi, a Cardona ja s'estan fent obres a l'antiga biblioteca per crear un espai de cotreball. «Hi ha espais especialitzats en un domini professional concret, i n'hi ha de transversals, com el que hi haurà a Cardona», continua Ibànyez. També n'hi ha de privats, que correspon a una gran majoria, i de publicoprivats, que encarreguen la dinamització en empreses externes.

En les properes setmanes, la responsable de l'espai La Magrana de Valls anirà al municipi cardoní per portar a terme una activitat de formació i per crear xarxa entre equipaments rurals. A la Seu també hi ha el Palau CoWork.

El coworking és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.