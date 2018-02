Les Contradanses esdevenen un acte puntal del diumenge

La celebració de les Contradanses amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona va ser una de les activitats més destacades de la jornada d'ahir, diumenge. Els diversos balls es van anar mostrant de plaça en plaça, començant per la del Consell Comarcal, cap a la plaça Sant Pere, la de darrere la residència d'avis, la plaça del Camp, la de l'Ajuntament, la de Sant Joan i la plaça Major, punt on van acabar el recorregut i van donar pas a l'activitat Kina Ressaka!, la darrera programada el cap de setmana.



«Les Sèries, les Boges i el Ball de l'Indiot han estat preparats durant les setmanes prèvies al Carnaval», expliquen des de l'organització. També afegeixen que el Ball de l'Indiot ha estat recuperat i readaptat respecte al que es feia anys enrere. Les tres danses són diferents i a la vegada tenen punts comuns, fins i tot els seus participants ballen junts al final, a la cloenda de la plaça Major. A més a més, les Contradanses Boges cerquen la participació del públic, que acaba omplint l'espai de ball.

Història



En les Contradanses Boges s'utilitzen disfresses diferents, enguany amb motius animals. Per a les Sèries, en canvi, les parelles de balladors van vestides d'època. Aquest acte és un dels més antics del Carnaval solsoní, i vol representar una mofa dels balls de saló francesos del segle XVIII. Actualment, només es ballen durant el diumenge a la tarda, però a les primeres dècades del segle XX se celebraven en diverses ocasions al llarg del Carnaval. Tanmateix, únicament es feien les danses Sèries.

Kina Ressaka



L'última activitat programada per al diumenge va ser organitzada per les comparses Pitaufes i Randóm El Sopa. Enguany, els grups van presentar dies abans de l'inici de la popular festa solsonina el videoclip «Fucking Carnaval», «una oda al vici i a la diversió», asseguren. Les comparses han volgut matisar d'aquesta manera «les polèmiques declaracions de l'actor Aleix Albareda, que definia el Carnaval de Solsona com a sexe, drogues i rock'n'roll».