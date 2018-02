Els feligresos hispans de Lourdes, sota tutela solsonina

El cardoní membre del bisbat de Solsona Lluís Ruiz i Brichs ha estat nomenat coordinador de llengua hispana del santuari de Lourdes de França en el marc de les Jornades del Febrer, amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt. Des de l'any 2005, és el consiliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, de la qual fa set anys que també és el consiliari nacional.

Mossèn Lluís Ruiz va néixer a Cardona el dia 19 de febrer del 1976 i va ser ordenat prevere el dia 20 de juny del 2004. Durant aquests anys ha servit pastoralment les parròquies de Súria, Casserres, Berga i Gironella. També ha estat delegat de Pastoral de la Salut i capellà de l'Hospital de Berga, a més dels càrrecs esmentats en l'Hospitalitat de Lourdes, que no abandonarà, tot i que potser no podrà assistir a totes les reunions que facin a la diòcesi.

Amb aquest nou càrrec, Ruiz deixa la parròquia de Gironella, de la qual ha estat rector durant els últims anys, i passa a residir al santuari de Lourdes. El cardoní tindrà cura de tots els pelegrinatges i l'acolliment de les persones que arribin de Catalunya i de tot l'Estat espanyol, així com d'altres països de parla hispana com ara de Llatinoamèrica i els Estats Units.



Viatges

També haurà de viatjar al continent americà per «promoure les hospitalitats i donar a conèixer el missatge del santuari de Lourdes allà on hi ha presència de llengua hispana», segons Ruiz en una entrevista al bisbat de Solsona.

Ruiz substitueix en el càrrec el prevere Teótimo González, que s'ha jubilat fa pocs mesos. El membre del bisbat de Solsona veu el càrrec com a «temporal, per uns anys en els quals intentaré fer el servei que des del santuari se'm demani, però la meva diòcesi seguirà sent la de Solsona».