Solsona engega una prova pilot per controlar la població de gats de carrer

Casetes per col·locar-hi menjar ajuntament de solsona

La regidoria de Medi Ambient engega una acció de control de colònies de gats amb la col·laboració de l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS). Com a prova pilot, s'ha començat al carrer de Sant Agustí. El mètode escollit és el CER, consistent en la captura, l'esterilització i el retorn.

Per fer-ho, el consistori ha col·locat al talús del carrer de Sant Agustí tres casetes prefabricades de formigó, on es dipositarà el menjar, reaprofitades de l'antiga gossera. També s'ha senyalitzat l'indret amb un rètol que indica la presència d'una colònia controlada de gats.

«Un cop es comprovi l'eficàcia d'aquest sistema», segons el regidor de Medi Ambient, Antoni Car-ralero, «s'anirà traslladant progressivament a altres punts de la ciutat», ja que altres barris també han demanat alguna actuació per fer front a la problemàtica dels felins. Carralero fa una crida a la responsabilitat ciutadana, tant perquè «no alimenti els gats al carrer com perquè no s'abandonin, que és el més greu».

La regidoria de Medi Ambient té assignada una partida de 5.000 euros del pressupost d'enguany per a aquesta acció.