La comissió de protecció de l'avenc Montserrat Ubach serà a Solsona

La comissió per a la protecció de l'avenc Montserrat Ubach i el seu entorn obre una delegació a Solsona per situar-se més a prop de l'àmbit geogràfic on es troba la cavitat natural, zona on el grup desenvolupa la majoria de les seves actuacions. Anteriorment, la comissió sempre havia treballat des de la seu de Barcelona. La directora de la nova delegació serà Laura Moreno Macías, llicenciada en Geologia i especialitzada en Hidrologia Subterrània.

Els objectius de l'actuació es basen a fomentar l'interès geodidàctic de l'avenc i el seu entorn, facilitar les relacions amb les institucions del territori, així com amb les persones i entitats del Solsonès. La creació del futur Parc Geològic i Miner del Solsonès, amb l'avenc de Montserrat Ubach com un dels punts d'interès.