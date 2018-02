Denuncien l'amo de dos gossos que han provocat la mort de 253 ovelles a Llobera

El cos d'Agents Rurals ha presentat una denúncia contra el propietari de dos gossos que han entrat en un corral d'una granja de Llobera, al Solsonès, on hi havia un ramat d'ovelles i han provocat la mort per asfixia de 253 caps de bestiar. El cos d'Agents Rurals recorda que els gossos sempre han d´estar controlats per part del seu propietari i han d´estar xipats i censats a l´Ajuntament.

Tambe alertenque el fet de no evitar la seva fugida del seu gos o mascota és una infracció a la Llei de protecció d´animals i que "pot comportar greus conseqüències per a la ramaderia", com ha estat en aquest cas. Per això, demanen que es porti sempre els gossos lligats "i no deixeu que molestin al bestiar".