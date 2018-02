Una veïna de la Coma denuncia que encara no li han tret la neu del camí

A la masia aïllada de Casa Planes, dins del municipi de la Coma i la Pedra, encara no li han tret la neu del camí després de les fortes nevades de fa més d'una setmana. La seva propietària, Roser Pons, es queixa que l'Ajuntament no li vol netejar el camí per una denúncia que ella va posar al consistori fa cinc anys. «Des d'aquell moment, em van començar a fer la vida impossible», continua la comardina, que actualment viu a Vic per cuidar la seva mare.

«Com que el camí és ple de neu i no s'hi pot accedir en cotxe, el meu marit ha d'anar-hi en raquetes per poder donar menjar als animals», continua Pons. Tanmateix, al seu espòs, que viu al nucli del poble, l'han operat diverses vegades del genoll, i ja no hi pot anar amb raquetes. Demanant-li sobre les altres cases aïllades del municipi de la vall de Lord, la veïna explica que han tret la neu «de totes, menys de la nostra».

La seva masia està aïllada, en un camí al qual s'entra des de la carretera C-462, al quilòmetre 38. S'engloba dins la tercera ruta de neteges dels carrers prevista en el Manual d'Actuació per a Nevades, al Pla de Protecció Civil de la Coma i la Pedra. La primera ruta és pels carrers de la urbanització del Port del Comte i la segona, des de la urbanització del Port del Comte fins a l'escola de la Coma pel camí de Tremoledes.

La denúncia que Pons va interposar fa cinc anys al jutjat d'instrucció número 1 de Solsona era contra l'alcalde d'aquell moment, a més d'altres treballadors del consistori de la Coma i la Pedra. «Els vaig denunciar per corrupció, per donar permisos de construcció a qualsevol lloc, entre altres fets», afegeix Pons, dient que té la documentació necessària per protegir-se, però que l'Ajuntament continua amb l'afany de venjar-se per la denúncia interposada.



Policia



L'afectada afegeix que va trucar diverses vegades al 112 demanant per treure la neu «i la resposta va ser que no traurien la neu». Pons va explicar-ho el darrer divendres als Mossos d'Esquadra de Vic per tal que la diligència constés a la Direcció General de la Policia. Tanmateix, encara hi ha neu al camí de casa seva i no sap com s'ho farà per treure-la.

«Nosaltres ara no hi vivim, però hi anem sovint perquè els animals necessiten menjar, i ens és impossible arribar-hi», continua la veïna «de tota la vida» de la Coma i la Pedra. «Els meus avis, els meus pares,ja hi vivien. Jo no vull deixar la casa, tot i que facin tot el possible per amargar-nos l'existència», conclou.

La Coma i la Pedra és un municipi d'uns 260 habitants situat al nord de la comarca del Solsonès, dins de la vall de Lord. Limita amb les comarques veïnes del Berguedà i l'Alt Urgell.