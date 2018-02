El proper 1 de març hi haurà eleccions a la Confraria del Claustre

L'1 de març del 2018 hi haurà eleccions a la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, l'entitat que vetlla per promoure la devoció i el culte a la patrona de Solsona i que compta amb uns 500 confrares. La vint-i-quatrena, formada per 28 confrares, és el seu òrgan de govern. Mossèn Josep Maria Besora va rellevar Josep Sierra, que era president des del 2014 i va renunciar a final de l'any 2016.

Besora era el següent de la llista dels administradors i per això va passar a ser president o principal administrador de l'entitat. Els quatre administradors representen els estaments socials: l'eclesiàstic, el gaudí (que aplega els titulats universitaris), l'artista i l'artesà. El president pertany a l'estament eclesiàstic.

Funcionament

«Hi ha la confraria, hi ha la vint-i-quatrena i els administradors», explica el mossèn solsoní, que afegeix que la confraria està formada per tothom «qui s'hi ha apuntat, sense quota, sense res».

Després de les eleccions del dia 1 del proper mes de març, passaran quatre anys més abans de les següents eleccions, i el mossèn solsoní explica que hi ha importants projectes que s'estan cuinant. En una entrevista al diari Regió7 poc després de ser escollit president, Besora explicava que s'estava treballant per l'adequació d'un espai museïtzat per a la Mare de Déu del Claustre, una imatge del segle XII que constitueix una de les talles en pedra més significatives del romànic català.

Els orígens de la confraria se situen al segle XV, és a dir, en un moment anterior a la creació del bisbat de Solsona. Josep Maria Besora, que va ser ordenat sacerdot el 25 de juliol del 1966, va ser vicari de Verdú i de Puig-reig, va ser capellà a l'Uruguai durant deu anys, així com rector de Vilanova de Bellpuig, Bagà i Sant Llorenç de Morunys.

El mossèn va néixer i créixer a la plaça de Sant Joan del nucli antic solsoní, de la qual guarda bons records. Una pintura de la plaça solsonina l'acompanya en el seu dia a dia, penjada a la paret del costat del sofà del menjador de casa seva.