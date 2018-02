El programa «Salut, consciència i moviment» comença les classes de taitxí

Les classes de taitxí del programa «Salut, consciència i moviment», organitzat per l'Ajuntament i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, comencen la setmana que ve. L'Ajuntament solsoní ha informat que encara hi ha places lliures i per això es mantenen les inscripcions obertes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana municipal. L'art marcial xinesa permet relaxar cos i ment.