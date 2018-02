Solsona farà canvis urbanístics per permetre el creixement de Trepovi

L'Ajuntament de Solsona ha programat un ple extraordinari per al dilluns 19 de febrer per tal de proposar una nova aprovació inicial de la modificació puntual número 8 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al polígon industrial de Santa Llúcia. És un tràmit urbanístic impulsat per l'Institut Català del Sòl (Incasòl) que ha de permetre el trasllat i ampliació de Trepovi, indústria solsonina en creixement.

La fàbrica de l'empresa de Solsona, situada a la plaça de les Filadores del polígon industrial Santa Llúcia, s'encarrega de la construcció amb compòsits, fent servir resines ortoftàliques, isoftàliques, vinilèster i fibra de vidre.

En el ple de final de gener la corporació municipal va donar llum verd a deixar sense efecte un acord del mes d'octubre passat sobre una primera aprovació inicial de la modificació. La nova proposta que se sotmetrà a la consideració del ple dilluns altera les previsions del primer document i permetrà una millor adaptació a la demanda de l'activitat industrial.

L'operació abraça un àmbit de 24.958 metres quadrats, d'on sortiran dues parcel·les industrials, una de 7.887 metres quadrats, que serà la de l'empresa solsonina en expansió, i una altra de 3.341. La superfície de zones verdes serà de 4.674 metres quadrats.

En el darrer ple, la qüestió de la modificació puntual del número 8 del POUM va rebre el suport unànime dels grups municipals, si bé tant els portaveus de CiU i la CUP van voler deixar constància de la precipitació amb què es tramitava el punt. L'alcalde, David Rodríguez, i la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, van aclarir que «hi ha molts actors en aquesta operació, l'empresari, l'Incasòl, Urbanisme, l'Ajuntament...» i la darrera reunió es va poder mantenir pocs dies abans de la sessió.