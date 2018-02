CatSalut explica a Solsona la dificultat per trobar pediatres

El Consell Comarcal ha acollit una sessió informativa sobre el servei de pediatria del Centre Sanitari del Solsonès, després que grups de pares i mares es queixessin de la manca de pediatre uns quants dies seguits per les festes nadalenques.

La doctora Teresa Sabater, directora del sector sanitari Solsonès-Bages-Berguedà dins la regió sanitària de la Catalunya Central del Servei Català de la Salut, va explicar als assistents que fora de la zona metropolitana de Barcelona és complicat cobrir les necessitats de pediatria per manca de professionals, fet que també passa en d'altres especialitats mèdiques.

Tanmateix, va afegir que el Centre Sanitari del Solsonès és un proveïdor del Servei Català de la Salut, que té contractat el servei de pediatria de dilluns a divendres, amb la dedicació de dos pediatres coberts amb un professional de la plantilla de personal del centre a jornada completa.

Atesa la dificultat ja esmentada de trobar professionals, la resta es cobreix mitjançant un conveni amb Althaia, que proporciona les hores de pediatria restants. Sabater va continuar explicant que aquestes hores s'han anat cobrint entre diferents professionals d'Althaia segons les seves disponibilitats.

Segons la directora del sector sanitari Solsonès-Bages-Berguedà, el servei d'urgències de pediatria de nits, caps de setmana i festius només es dóna en els hospitals de referència. Per tant, en centres d'atenció primària, com ara el Centre Sanitari, no s'ofereix aquest servei.

Davant la preocupació per part d'alguns assistents sobre la desaparició d'un pediatre del Centre Sanitari, el fet es va desmentir i es va assegurar que les hores de pediatria es mantindran, tot i que el que havia variat i encara pot tornar a variar és el professional que dóna el servei.

Sabater va remarcar que CatSalut no s'ha plantejat disminuir l'aportació per reduir les hores, i va afegir la importància de fer arribar les queixes de manera formal a l'entitat per tal de poder corregir les incidències.