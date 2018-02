L'Ajuntament de la Coma i la Pedra neteja la neu del camí de la casa Planés

L'Ajuntament de la Coma i la Pedra, a la vall de Lord, ha retirat la neu del camí de la casa Planés després que la seva veïna es queixés que, tot i no viure-hi, els costava arribar-hi per donar menjar als animals. El consistori comardí ha explicat que en tot moment prioritza la retirada de neu de tots els carrers i camins públics on resideixen persones, «situació en què no es troba la denunciant», i que, tot i així, la carretera d'accés a Tuixent va ser oberta de forma immediata, a 300 metres on es troba la casa Planés. També ha afegit que a la casa hi havia animals de companyia, en cap cas activitat ramadera, i que s'hi podia accedir a peu.

La veïna, vuit dies després de les fortes nevades, explicava que no li havien tret la neu del camí. L'endemà li van retirar, però va dir que li havien «destrossat la porta d'entrada». Per la seva part, l'Ajuntament ha dit que al camí de Planés «hi ha una tanca que impedeix el pas», i a més, «la titularitat del camí estava en disputa al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida». Finalment, ha afegit que com que els propietaris de la masia de Planés han aixecat la barrera, han retirat la neu.