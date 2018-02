El servei de pediatria, criticat per uns i altres

L'afluència de persones assistents a la sessió informativa sobre el servei de pediatria del Centre Sanitari del Solsonès va fer palesa la necessitat de resoldre dubtes que tenen un bon nombre de mares i pares de la comarca.

Fa un any, el portaveu de CiU al Consell Comarcal, Marc Barbens, ja deia que hi havia «queixes pel servei de pediatria». Barbens va afegir que el grup d'ERC –ara al capdavant de l'executiu– va fer una queixa molt generalitzada del servei la darrera legislatura», però que «continua havent-hi problemes». Pilar Fons, consellera comarcal i presidenta de la junta de l'ens, va assegurar-li que el nombre de pediatres que hi havia es corresponia amb la ràtio d'infants.

Fa tres anys, al principi de febrer del 2015, un grup de pares i mares de la comarca també van fer arribar les seves queixes sobre el servei de pediatria del Centre Sanitari del Solsonès a la junta de l'ens i al ple del Consell Comarcal. Es van recollir en una carta que va presentar la consellera comarcal en aquell moment i actual presidenta, Sara Alarcón.

L'equip de govern, que en aquell moment era CiU, va dir que oferira un curs de formació en pediatria i urgències pediàtriques als metges del CAP.