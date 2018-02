L'associació Fènix transmet esperança a les persones malaltes de càncer

Ahir a la tarda, amb motiu del Dia internacional contra el Càncer, la solsonina Associació Fènix d'Ajuda i Suport Contra el Càncer va organitzar una jornada per «conscienciar la societat sobre aquesta malaltia i desfer falsos mites», segons va afirmar a l'inici de l'acte Jordi Riart, president de Fènix.

La pluja que va caure a la tarda va obligar els organitzadors a traslladar l'acte de la plaça de la Catedral, on era previst inicialment, al vestíbul de la sala polivalent; un espai que va reunir mig centenar de persones i on es va començar l'acte amb l'encesa d'espelmes per part dels assistents.

En el seu parlament, Riart va animar els malalts diagnosticats de càncer ja que «els darrers avenços mèdics obren portes per solucionar càncers que abans no es curaven», i va recordar que «tenir aquesta malaltia és cada dia menys traumàtic».

Per la seva banda, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va agrair a Fènix «la tasca que porta a terme d'ajuda als malalts i de sensibilització social», i va posar de manifest «el creixement de Fènix», que ja té 115 socis. Rodríguez no es va estar de criticar «la minsa inversió» que l'Estat espanyol dedica a la investigació per combatre el càncer i «que suposa la marxa de científics», i va dir que, per revertir la situació i per solucionar aquest problema, cal la independència de Catalunya.

Actuacions i manifest

Després dels parlaments hi va haver l'actuació de Pau Vilaseca al piano i de Paula Jané a la veu. Tot seguit, dos grups de l'Escola de Dansa de Solsona van exhibir les seves habilitats.

Entremig, una sòcia de Fènix va llegir el manifest del Dia Internacional contra el Càncer; una lectura plena d'esperança i reivindicació. En aquest cas, l'esperança feia referència als avenços mèdics i científics, sobretot els relacionats amb la genètica i l'anomenada oncologia de precisió. I la reivindicació d'un estil de vida saludable i d'una formació millor als pacients i als seus cuidadors.