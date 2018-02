Les desenramades de Solsona desen el Carnaval de la ciutat fins al 2019

Solsona ha acomiadat el Carnaval desvestint els carrers del nucli antic. Enguany les habituals desenramades han pres el caràcter d'acte per tal d'aplegar les comparses que van participar a la festa i compartir un matí després de la setmana de disbauxa. La presidenta de la Junta del Carnaval, M. Àngels Guilanyà, explicava ahir que « convertir les desenramades, que s'han de fer cada any a marxes forçades, en un acte programat que enllaça amb un vermut fa que les comparses reuneixin més integrants per tal de dur a terme la retirada de la seva enramada».

Fonts de la junta explicaven ahir que cada any es trobaven amb comparses que ajornaven la desenramada sine die, i és per aquest motiu que han volgut convertir aquesta feina en una tasca menys feixuga en un ambient més distès i atractiu. De la mateixa manera assumeixen les desenramades els membres de la comparsa Sant Hilaris, enguany enramadors novells, que valoren positivament el nou format de l'esdeveniment i l'assistència dels seus integrants durant l'acte.

Així doncs, les diferents comparses que havien participat en les enramades s'han reunit de nou per despullar el carrer que van decorar tot just fa dues setmanes. Tot i estar convocades a tres quarts de deu del matí, la majoria s'han concentrat de bon matí «per deixar la feina feta com més aviat millor», tal com assegurava Isabel Freixes, membre de la comparsa Els 4 bojos, que engalana anualment el carrer de la Mare de Déu. La comparsa El Xut va encapçalar l'acte disfressant la figura folklòrica del nan de la iaia de vella Quaresma. Van fer un recorregut per tots els carrers enramats amb el lema «Els carrers sempre seran nets», que es podia veure il·lustrat a partir de les escombres que duien els membres de la comparsa organitzadora.



Vermut per cloure la jornada

La Junta del Carnaval va cloure la jornada amb un vermut a la plaça Major, epicentre del nucli antic solsoní, que va reunir prop d'una cinquantena de persones, la majoria d'elles famílies i joves. Els membres de la junta qualificaven de «positiva» la rebuda que va tenir l'acte en general, tant les desenramades com el vermut de després. A més a més, Raquel Vila, una de les membres responsables de les Enramades, va voler destacar el bon estat en què s'han conservat la majoria d'elles tot i la pluja del dia que es van iniciar i el moviment festiu durant la setmana del Carnaval. Aquest any s'han engalanat un total de 28 carrers i s'han penjat 47 domassos.