Solsona posa a votació quin nom ha de tenir la plaça del col·legi electoral de l'1-O

Plaça de l´1 d´Octubre, de la Independència, del Referèndum o de la República. Els solsonins han de triar entre un d'aquests quatre noms per 'batejar' la plaça que es troba al lloc on es va produir la votació de l'1-O. La votació no només contempla la tria del nom, sinó que el votant ha de dir si és més partidari en una gradació de quatre nivells.

La regidoria de Participació ha posat en marxa avui un procés participatiu. I ho fa per dues vies: mitjançant l´aplicació mòbil "Solsona" i butlletes per fer les aportacions presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament.

L´aplicació mòbil "Solsona, una experiència gegant" presenta un nou mòdul que duu per títol "Posa nom a una plaça". És una enquesta que permet votar, a través d´emoticones, cada una de les quatre opcions per denominar la plaça i amb diferents graus de satisfacció. A més, si algú vol proposar un altre nom, pot afegir-lo a l´apartat "Comentaris". Per a aquesta darrera opció cal, necessàriament, haver valorat igualment la resta de noms proposats.

Tots aquells usuaris que ja tinguin descarregada l´aplicació cal que l´actualitzin –o que l´eliminin i la tornin a descarregar– per tal d´accedir a l´enquesta (http://ubime.es/qr/downloadappsolsona). Aquest sistema, desenvolupat per la mateixa empresa que va dissenyar l´aplicació mòbil, Aplicacions Multimèdia Interactives (Ubime), no preveu cap control del perfil de l´usuari ni per edat. Únicament restringeix les vegades que es pot respondre l´enquesta, ja que només permetrà fer-ho una vegada per dispositiu.