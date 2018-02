Trepovi compra terrenys per créixer en producció i doblar la plantilla

L'empresa solsonina Trepovi SL ha comprat 7.887,76 m2 de ter-reny i té drets de compra sobre una segon parcel·la de mides similars per poder construir una nova nau, que ha de permetre assumir més producció. Trepovi construiria una noves instal·lacions en aquest nou espai a la partida de Santa Llúcia, on preveu que hi puguin treballar fins a 50 persones més. L'Ajuntament també tenia previst aprovar anit els canvis urbanístics per fer possible aquesta operació.

L'Institut Català del Sòl, Incasòl, va donar a conèixer ahir que l'empresa Trepovi SL havia signat un contracte de compravenda d'una primera parcel·la i l'opció de compra d'una segona parcel·la de 7.485,76 m2. La empresa Trepovi SL actualment té la seu situada al mateix municipi, al polígon industrial els Ametllers.

Trepovi SL és una empresa amb més de 25 anys d'experiència que es dedica a la fabricació de caldereria de polièster com ara depuradores, filtres, dipòsits, tractament d'aigües residuals i netes. Té previst fer una inversió de quasi 3 milions d'euros en les noves instal·lacions així com incrementar la seva plantilla de 40 a uns 90 treballadors en un termini de tres anys.

El ple de l'Ajuntament de Solsona va aprovar ahir a la nit canvis urbanístics en el POUM per facilitar la instal·lació de l'empresa als ter-renys que ha adquirit a l'Incasòl.

Ahir a la nit, l'Ajuntament de Solsona havia de fer una nova aprovació inicial d'una modificació puntual del pla d'ordenació urbana municipal per tal de permetre la construcció de la nova instal·lació de l'empresa. L'entitat que ha iniciat aquest canvi urbanístic ha estat el mateix Institut Català del Sòl, per tal de poder fer l'operació de venda de terrenys i que l'empresa solsonina tingués la tramitació en regla per poder construir.

En el ple de final de gener la corporació municipal va donar llum verd a deixar sense efecte un acord del mes d'octubre passat sobre una primera aprovació inicial de la modificació. Segons fonts municipals, en aquest curt període hi ha hagut més canvis urbanístics que permetran una millor adaptació a la demanda de l'activitat industrial.

Aquesta operació abasta un àmbit de 24.958 metres quadrats, d'on sortiran dues parcel·les industrials, una de més de 7.000 m2 cadascuna, que aniran dedicades a la instal·lació de l'empresa, i una altra parcel·la de 3.341 m2. La superfície de zones verdes que es genera amb aquest canvi de clau urbanística del terreny serà de 4.674 metres quadrats..