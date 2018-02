Solsona porta la informació d'al·lèrgies als establiments

L'Ajuntament de Solsona amplia les activitats de la campanya de sensibilització sobre les al·lèrgies i intol·leràncies alimentàries. Serà el tercer any que es posa en marxa. «Al·lèrgicum, mengem sense barreres» «creix amb més activitats i posa l'accent en els establiments, als quals es vol assessorar perquè s'adeqüin a la normativa», segons han explicat fonts del mateix consistori.

L'accent es posarà enguany en els establiments, però no es deixarà d'insistir en les accions que la campanya ja duia a terme en altres àmbits, com ara l'ensenyament de secundària. Dilluns vinent, dia 26, a les set de la tarda a la Biblioteca Carles Morató, es presenta públicament la programació d'enguany en un acte obert a tothom.

Els responsables de la campa-nya seleccionaran deu establiments per assessorar-los i acompanyar-los en l'adequació a la normativa relativa a l'obligació d'informar el consumidor sobre les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries dels productes que subministren.

L'Ajuntament, a proposta de l'actual equip de govern, també preveu aprovar en els propers dies una moció que proclami Solsona com a «municipi lliure de gluten», i s'informarà regidors i tècnics municipals per reservar un espai amb productes lliures d'al·lèrgens en els actes amb piscolabis.

Paral·lelament, enguany es reforçarà la campanya als centres de secundària amb una sessió informativa i un taller pràctic per a l'alumnat de 3r d'ESO, un concurs de cuina i formació per al professorat.

També s'organitzaran quatre nous tallers de cuina el segon dimarts de cada mes entre el març i el juny; activitats en el marc de la celebració del Dia Mundial del Celíac; i s'ampliaran els continguts informatius del web www.allergicumsolsona.cat.

La presentació del programa d'activitats per a aquest any tindrà lloc el proper dilluns a les set de la tarda. Hi intervindran la regidora de Salut, Yasmina Valderrama, i la tècnica responsable de la iniciativa, Laia Espasa. Hi col·laboren Toleràncies, que oferirà un aperitiu en finalitzar l'acte de presentació, i la Diputació de Lleida, que subvenciona el conjunt de la campanya.