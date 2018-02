El vent i l'aigua poden ser enemics a les pistes després de la gran nevada

Els gruixos de neu acumulats a les pistes de Port del Comte són importants (entre un metre i més de 2 metres). La nevada que va caura fa 15 dies va ser única i, en principi, els responsables de l'estació compten poder tenir una bona temporada, però els responsables de l'estació no gosen dir que pugui ser la millor. «Dependrà de quin temps faci, sobretot els caps de setmana, des d'ara fins a final de temporada.

Hi ha alguns condicionants més que permeten fer pensar que hi haurà una alta presència d'esquiadors. Enguany, la Setmana Santa se celebra la darrera setmana de març, i aquesta situació en el calendari fa que els establiments residencials i hotelers tinguin més ocupació, segons ha explicat a aquesta diari Albert Estella, actual director de Port del Comte.

Però el mateix Estella assenyala que en el negoci de la neu es depèn molt del que passi els caps de setmana. Port del Comte és una estació amb una temporada relativament curta, perquè sol començar més tard que la resta d'estacions del Pirineu, sobretot la part més occidental, i sovint l'ha d'acabar abans per les temperatures menys fredes.

Estella explica que, tot i haver tingut la nevada que ha deixat més gruix de totes les que ell recorda a l'estació, no ha anat seguida de grans caps de setmana. Alguns dies de vent i la nuvolositat han fet que o bé s'hagués de tancar alguna zona o que no hi hagi acudit tanta gent.

Per exempe, segons les dades del mateix Estella, la temporada 2015-16 va ser la pitjor de l'estació que ell recorda. La passada, la 2016-17, en canvi, va ser la millor amb diferència. «L'any passat es va donar el cas que va nevar abans del pont de la Puríssima i vam poder obrir tots els caps de setmana, perquè no es va escaure cap dia de vent ni en dissabte ni en diumenge». Enguany, l'inici no va ser tan bo. El primer cap de setmana després de la gran nevada hi va haver problemes amb el vent i es van haver de tancar algunes pistes. De totes maneres, Estella reconeix que el darrer cap de setmana, amb més de 4.000 esquiadors, va ser molt bo. A remolc de la bona situació de la neu de Port del Comte, també es troben en una bona siutació d'ocupació les instal·lacions hoteleres de l'estació i de la vall de Lord. Els hotels estan pràcticament plens i que hi ha ganes d'esquiar també es nota amb l'alta demanda que tenen les tres escoles per ensenyar a esquiar. I la previsió és obrir fins després de Setmana Santa.