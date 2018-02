L'Associació de Turisme de Vall de Lord posa a debat l'estat del sector

L'Associació de Turisme de la Vall de Lord demana als seus associats que opinin sobre la situació del turisme. El grup d'hotelers, restauradors i empreses turístiques de la vall es reuneix en assemblea el proper 1 de març, a les 8 del vespre, a la sala de plens de l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.

En aquesta assemblea, a part de tractar els temes més interns de l'entitat es fa aquesta crida al debat amb la intenció de tenir la màxima afluència de persones interessades en la dinamització del turisme a la zona. També és previst que s'hi presenti «El pla d'usos del pantà de la Llosa del Cavall», a càrrec de Josep Caelles, com a representant del Consell Comarcal del Solsonès.

Un cop acabada, el regidor de turisme de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, Ferran Ginestà, explicarà la implicació d'una subvenció de turisme que rebrà el mateix Ajuntament.

I tot seguit es procedirà a fer la part més formal d'aquest tipus d'assemblees: aprovació d'actes anteriors, estat de comptes i canvis de càrrec a la junta.

També hi haurà un torn obert d'intervencions per a empresaris del sector que no siguin encara de l'entitat i que vulguin opinar sobre l'estat del turisme a la vall.