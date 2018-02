L'hotel La Freixera de Solsona obté la millor valoració de Booking.com

El portal internacional número 1 de reserves on-line, Booking. com, ha premiat aquest any l'hotel La Freixera de Solsona amb el Guest Review Award 2017, el distintiu amb què el portal de reserves premia, a tot el món, els hotels que d'una manera continuada al llarg dels anys mantenen el reconeixement i satisfacció dels clients. Els clients d'aquest portal de viatges responen a unes enquestes i el resultat de les diferents puntuacions indica que l'establiment hoteler solsoní ha rebut una nota de 9,4 sobre 10 en els darrers anys.

L'hotel La Freixera es manté de forma sostinguda any rere any com a hotel més ben valorat pels clients de Booking.com que viatgen per la Catalunya Central, segons han explicat fonts del mateix establiment.

Durant l'any 2017, el 28% dels clients que es van allotjar a La Freixera provenien del mercat internacional: el 17% de francesos, el 14% d'anglesos, el 13% d'americans, el 9% d'alemanys, també el 9% d'escandinaus i l'11% d'altres països com Suècia, Suïssa, Bèlgica, Japó i Rússia. Booking.com també es el portal preferit pels clients catalans i espanyols, que representen el 72% de les reserves de La Freixera, amb predomini del client de Barcelona i àrea metropolitana.

La Freixera és una hotel urbà a la ciutat de Solsona, de 4 estrelles. És el resultat d'una particular rehabilitació de finques del nucli medieval de Solsona, que havien quedat pràcticament abandonades. Les obres i el nou us han fet que aquestes velles parets i sostres s'hagin convertit en un establiment hoteler modern i confortable, de 10 habitacions, servei de menjador per als clients, servei d'esmorzars amb productes de la comarca i una atenció personalitzada. L'espai i l'atenció personalitzada són dels principals valors que destaquen els clients, segons els resultats de la mateixa enquesta de Booking.com.

Fonts de l'establiment han indicat que «el Solsonès és encara una comarca turísticament molt desconeguda, però els darrers anys, a mesura que ha incrementat l'oferta hotelera, d'establiments rurals i gastronomia, durant els caps de setmana, vacances, temporada d'esquí o de bolets, la comarca s'omple de turistes catalans i europeus atrets per la seva calma, pel seu paisatge i pel seu patrimoni cultural».



Booking, la més visitada

Booking, conjuntament amb Renfe, és de les webs del sector de viatges més visitades de l'Estat espanyol. L'any passat va rebre 248 milions de visites procedents d'ordinadors i altres dispositius connectats a l'Estat. Renfe, que és la segona web més visitada, rep 135 milions de clics.

En les enquestes de Booking als clients dels hotels als quals han anat a través del seu web se'ls demana, entre d'altres, que puntuin categories com la neteja, el confort, la ubicació, els serveis, el personal i la relació de qualitat i preu.