Solsona i l'Arieja treballen per defensar la ramaderia dels pastors

L'Escola Agrària de Solsona fomenta la ramaderia extensiva amb un projecte catalanofrancès: Pyrpastum. Es tracta d'una iniciativa de col·laboració entre l'escola del Solsonès, l'Escola de Pastors de Catalunya, el CFPPA Arieja-Comenge i la Fedération Pastorale de l'Ariège.

Avui, l'ofici de pastor als Pirineus està en procés decreixent, i les conseqüències d'aquest fet són més notòries del que podria semblar amb relació al medi ambient i la conservació del patrimoni cultural. Així és que, amb el propòsit de potenciar aquest sector i revaloritzar-lo, s'ha iniciat el projecte Pyrpastum, del qual l'Escola Agrària del Solsonès és una part activa, i ho fa juntament amb l'Escola de Pastors de Catalunya i dues entitats franceses: el CFPPA Arieja-Comenge, que és el coordinador, i la Fedération Pastorale de l'Arieja.

El projecte en qüestió forma part del programa europeu Poctefa 2014-2020, dedicat a la cooperació territorial i al desenvolupament sostenible en la franja pirenaica, frontera entre Espanya i França. D'aquesta manera, el 65% del finançament és atribuït pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Un fet destacable és que en l'últim segle s'ha viscut una autèntica davallada de la ramaderia extensiva en favor de la intensiva: ha passat de ser pràcticament del 100% a una xifra que volta la meitat de la meitat: un 27%. Aquesta dada aparentment inofensiva, suposa un canvi dràstic amb conseqüències directes sobre el medi ambient i la societat present: un risc més elevat de grans incendis forestals per la pèrdua de pastures i l'increment de massa arbòria, el despoblament de l'entorn rural, la degradació d'infraestructures, més dependència dels productes alimentaris externs i de pitjor qualitat, i en definitiva, l'empobriment del patrimoni cultural.

Per tal de fer front als problemes plantejats, Pyrpastum proposa diverses vies d'acció des de les escoles i entitats esmentades per tal d'impulsar i reforçar el valor d'una professió que havia estat tan cabdal en el passat com menystinguda actualment.

El projecte es marca reptes amb relació a una millor cooperació transfronterera, amb la creació de programes de formació que facilitin l'adquisició de competències i habilitats en la ramaderia de muntanya, així com la creació d'eines per reforçar la inserció laboral i els projectes de desenvolupament del territori. En aquest sentit, també es dóna importància a l'acció de difondre els impactes positius que tenen les pràctiques ramaderes de muntanya en el desenvolupament econòmic i també en la conservació del patrimoni local.

L'Escola Agrària del Solsonès es planteja treballar en tasques de diagnòstic, a més de la realització de visites tècniques per a l'intercanvi de coneixements professionals. El mes de març un grup d'alumnes de l'escola es desplaçarà a l'Arieja, per tal de visitar explotacions ramaderes extensives i realitzar jornades tècniques d'aprenentatge de les pràctiques pastorals.