Joves que seran mestres fan un laboratori de lectura per a nens

Joves que s'estan formant per ser mestres condueixen un laboratori de lectura sobre la igualtat i la coeducació adreçat a infants de 3 a 6 anys. És una experiència que es du a terme a la biblioteca Carles Morató, de Solsona. La sessió tindrà lloc el dia 10 de març.

Sobre la història de la Guillermina, l'única elefanta d'un ramat que no és de color rosa i que descobreix que hi ha moltes coses que estan reservades als mascles, aquestes joves estudiants faran el treball amb els nens. La Guillermina es rebel·la contra aquesta situació i les futures mestres aprofiten aquest fil per fer el treball. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult.

Les joves que portaran el taller són Iris Capdevila, Sandra Colell i Anna Sarra, estudiants del Grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC.