L'artista i investigadora Marta Ricart explica la relació creativa amb Llobera

Marta Ricart ha trobat al Solsonès un espai que li permet explicar com la terra on ara viu li modifica i condiciona el seu procés de creació. Ricart, investigadora, artista i formadora en processos de creació, va encetar la quarta edició dels «Divendres de pensament al Museu», que enguany té com a marc de reflexió «Generar la presència. La creació com un acte d'escolta».

L'artista Marta Ricart, originària de Pinós (Solsonès), resident a Barcelona gran part de la seva vida i actual veïna de Llobera (Solsonès), ha aprofitat l'eix de l'edició d'aquest any, «elaborar la terra», per parlar de la vida que la comarca li ha proporcionat. Ricart ha basat part de la seva trajectòria professional en l'assaig de nous llenguatges de creació, procés que ha dut a terme des del Solsonès i amb el Solsonès, segons ha explicat a aquest diari.

L'artista ha volgut relacionar la simplicitat dicursiva de l'obra amb el fet de viure al Solsonès i «sentir-se del lloc». De fet, tractar la terra té molt a veure en «pensar en l'espai com un lloc on viure, i el Solsonès és idoni per parlar del lloc», constatava Víctor Pérez, un dels organitzadors del cicle.

Per a Ricard, analitzar tot allò que ha rebut a la comarca li permet reflexionar sobre el seu procés. I també ha destacat com a important el retorn» al mateix espai i la consciència de «viure la terra». Així doncs, les reflexions exposades han respost incògnites, com l'excepcionalitat de viure en aquest territori, i les accions i el llenguatge que se n'han derivat. Per aquest motiu, descriu el seu aterratge al Solsonès com «un replantejament dels tics que duia apresos de la vida a Barcelona» i un cosmos de convivència on és fàcil oblidar-se dels ritmes i els tempos del dia a dia barceloní. Llobera li ha permès fer processos de creació en els quals intervé el veïnatge, l'escola i l'espai.