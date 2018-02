Solsona proposa quatre tallers de cuina per a persones al·lèrgiques, celíaques i amb intoleràncies alimentàries

Entre els mesos de març i juny, la regidoria de Salut de Solsona organitzarà quatre tallers de cuina sense al·lèrgens (de declaració obligatòria) oberts a tota la població. Serà en el marc de la campanya municipal "Al·lèrgicum, mengem sense barreres", que es s´executa per tercer any consecutiu amb la col·laboració de Toleràncies i la Diputació de Lleida. Els tallers són algunes de les accions que s´han programat per aquest any i que van presentar públicament dilluns la regidora de l´àrea, Yasmina Valderrama, i la tècnica Laia Espasa. Els detalls de les accions d'aquesta campanya s'han donat a conèixer en la presentació de la les accions de l'Al"lèrgicum.

El 13 de març, el taller se centrarà en cuina vegana, amb receptes sense ou ni llet, i anirà a càrrec de Casa Albets. El 17 d´abril, la dietista nutricionista Martina Ferrer ensenyarà a preparar esmorzars saludables sense al·lèrgens (de declaració obligatòria). El 8 de maig, Mamafermenta torna a Solsona per elaborar pa i pizza sense gluten. Finalment, el 12 de juny Virginia Oliver conduirà un taller de postres sense sucre. Tots es duran a terme a les instal·lacions del Casal Cívic Xavier Jounou en horari de tarda, que es concretarà més endavant.

Paral·lelament, una de les novetats d´"Al·lèrgicum" d´enguany és la línia d´assessorament als establiments, que tant poden ser comercials alimentaris com de restauració. En aquest cas, se´n seleccionaran deu que hi estiguin interessats i se´ls oferirà assessorament i suport tècnic per a la seva adequació al reglament 1169/2011. Consistirà en una visita inicial per a l´elaboració d´una diagnosi de cada cas, seguida de la preparació dels llistats d´al·lèrgens de l´establiment i de deu fitxes de producció alimentàries. Això es complementarà amb la visita a casos pràctics. L´Ajuntament fa una crida al sector perquè s´hi adhereixi.

Als centres educatius de secundària, d´altra banda, aquest curs es programa una xerrada, un taller i un concurs de cuina amb un guanyador de cada centre escolar que presentarà la recepta i la cuinarà davant d´una televisió local. Així mateix, es formarà el professorat en la gestió de les al·lèrgies.

Municipi compromès amb la celiaquia

En l´àmbit estrictament institucional, aquest any l´Ajuntament avançarà un pas més en el seu compromís amb la celiaquia. En un Ple debatrà una moció per esdevenir municipi sense gluten a partir d´un pacte amb l´Associació de Celíacs de Catalunya. Igualment, se sensibilitzarà tècnics municipals i càrrecs electes perquè en tots els actes públics amb presència de menjar hi hagi una opció per a les persones al·lèrgiques, celíaques o amb intoleràncies alimentàries.