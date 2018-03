L'Ajuntament solsoní demana la col·laboració ciutadana per retirar neu de les voreres

L´Ajuntament de Solsona fa una crida a la col·laboració ciutadana, l´endemà de la intensa nevada, per treure la neu de les voreres de davant dels propis habitatges o establiments. Així mateix, es demana a la població que ajudi aquells veïns que, per motius d´incapacitat, no els sigui possible fer-ho.

Si bé es preveu desactivar el Pla de protecció civil per a nevades, avui continuen treballant cinc màquines per retirar neu, la brigada municipal i el personal del servei de neteja viària a fi de garantir l´accés al Centre Sanitari, els centres educatius, els polígons industrials i la resta de la xarxa viària.

Amb tot, també es fa necessària la col·laboració dels veïns, tal com estableix l´article 40 de l´Ordenança de convivència ciutadana, sobre la neteja de la via pública en cas de nevada. Segons aquesta normativa, és obligació del propietari o usuari dels terrenys, el local, l´edifici o la finca el manteniment de la vorera neta de neu, en condicions que permetin el pas de vianants.

El consistori i la Policia Local agraeixen a la població la comprensió demostrada els dos darrers dies davant l´excepcionalitat de la nevada i les restriccions que ha suposat per a la mobilitat. "Des de l´Ajuntament s´ha intentat destinar al dispositiu tots els mitjans disponibles, però la intensitat de la precipitació d´ahir i el fet que no parés durant més de mig dia feia que les màquines no donessin a l´abast", explica l´alcalde, David Rodríguez. De totes maneres, "la ciutadania n´ha estat conscient i ha seguit les instruccions oficials del Pla de protecció civil municipal i el sentit comú, fet que ha facilitat les coses", afegeix el batlle.