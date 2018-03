El Consell solsoní inicia la formació contínua per a persones en actiu

El Consell Comarcal del Solsonès ha engegat els cursos de formació contínua per a persones en actiu, segons les demandes empresarials de la comarca. El primer ha estat el curs de Fotografia digital i Manipulació d´imatges que, amb una durada de 35 hores, vol conèixer les principals funcionalitats de la càmera fotogràfica digital i els principals programes d'edició d'imatge que hi ha al mercat. De la dotzena d'assistents, la majoria són persones autònomes que utilitzen les imatges com a part important en la venda dels seus productes i serveis.

En segon lloc, s'ha impartit el curs d´Al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries, amb una durada de 6 hores i una assistència de 17 persones de diferents sectors alimentaris. La formació s'ha encarregat d'exposar els principals conceptes de gestió de riscos i d'aplicació pràctica del nou reglament d´etiquetatge dels productes alimentaris.

Pel que fa al curs de Seguretat Alimentària, basat en la manipulació i el control d´aliments, té per objectiu donar conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives que s'han d'adoptar, així com la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats per als aliments manipulats i la higiene dels equips, els locals i els utensilis. Segons el Consell Comarcal, al curs hi ha 20 alumnes inscrits de sectors tant diversos com menjadors escolars, comerços i restaurants. A més, arran de l´elevada demanda del curs, està previst fer-ne dues edicions més, una durant el mes de març i una segona al mes d´abril.

Properament està previst impartir els cursos sobre la Llei protecció de dades, Creació i manteniment pàgines web en línia i Comptabilitat bàsica. Tots aquests cursos són gratuïts per als assistents i compten amb la coorganització de l´Institut per al Desenvolupament de la Formació i l´Ocupació d´UGT, el finançament del Consorci de Formació Contínua de Catalunya i del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, amb el suport del Programa Catalunya Emprèn del Departament d´Empresa i Coneixement i el Fons Social Europeu.