L'Ajuntament de Solsona demana l'ajuda dels veïns per retirar la neu de les voreres

L'Ajuntament de Solsona va fer ahir una crida a la col·laboració ciutadana per treure la neu de les voreres de davant dels propis habitatges o establiments. També va demanar a la població que ajudés aquells veïns que, per motius d'incapacitat, no puguin treure la neu de davant de casa seva.

Cinc màquines per retirar neu, la brigada municipal i el personal del servei de neteja viària van treballar a fi de garantir l'accés al Centre Sanitari, els centres educatius, els polígons industrials i la resta de la xarxa viària solsonina. Segons l'article 40 de l'Ordenança de convivència ciutadana, és obligació del propietari o usuari dels terrenys, el local, o l'edifici el manteniment de la vorera neta de neu, en condicions que permetin el pas de vianants.

El consistori i la Policia Local han agraït a la població la comprensió demostrada els darrers dies davant l'excepcionalitat de la nevada i les restriccions que ha suposat per a la mobilitat.