La Fira del Trumfo manté els preus i promou noves varietats de patates

Una vegada més, i ja són catorze edicions, la patata del nord del Solsonès és la gran protagonista de la Fira del Trumfo i la Tòfona, que va començar ahir al matí i durarà ?ns avui al migdia.

L'activitat ?ral, com ha estat habitual en les darreres edicions del certamen, es concentra a la plaça del Camp. A més a més de les parades dels productors de trumfos de la comarca –la gran majoria arribats del municipi d'Odèn, conegut per la qualitat de les seves patates–, la plaça solsonina tam-bé acollia parades d'artesania alimentària, tastets culinaris amb la presència d'aquest tubercle i ?ns i tot algunes atraccions que es concentraven al Camp del Serra.

El bon temps va animar els solsonins a sortir al carrer, als quals s'afegien nombrosos visitants forans que la Fira del Trumfo ha ?delitzat i, any rere any, es desplacen a Solsona per adquirir-hi provisions de patates. Per primera vegada, un nombre destacat de les parades ubicades a la plaça tenen sostre i un rètol de fusta que identi?ca l'activitat i el nom comercial o la casa de pagès dels venedors. «Hem fet un rentat d'imatge», explica Josep Lluís Caelles, director de Solsonès Fires, i afegeix que «amb aquesta actuació hem aixecat el llistó de qualitat de la ?ra, alhora que hem digni?cat els protagonistes».



Preus similars

Els preus d'aquest any són molt similars als de l'any passat, quan els productors els van apujar lleugerament. Així, les varietats Kennebec i Red Pontiac es venien a un euro el quilo. Per la seva banda, la varietat del Bufet (pròpia de la zona i molt valorada pel seu gust) es pagava a un euro i mig el quilo; tot i que pocs productors en tenien. La causa ha estat la mala collita d'aquest any, que, tot i ser millor que l'anterior, «ha estat molt seca i ha castigat especialment la varietat del Bufet», va explicar a aquest diari el productor Joan Pujantell, de Cal Miquel de Cambrils. De mica en mica, els productors de patates d'Odèn introdueixen noves varietats al mercat, com són els casos de la varietat Sifra de la casa Japolí o bé la patata violeta que ven Josep Sabata, del Corral de la Pedra.

Una de les activitats més reeixides d'ahir va ser el curs d'iniciació al tast de vins, que va tenir lloc a la sala de cultura de l'Ajuntament de Solsona amb la presència del reconegut sommelier David Seijas, que va ser sommelier d'El Bulli. L'acte s'incloïa dins la Festa del Vi, que des de fa tres anys forma part de la ?ra, que continua avui al matí.