La Fira del Trumfo reconeix "el treball incansable" de la veïna de Cambrils Lluïsa Sabata

Diumenge al migdia una vuitantena de persones van fer petita la sala de plens de l´Ajuntament de Solsona en l´acte més emotiu de la Fira del Trumfo, el lliurament del Premi Bufet, que ha estat concedit a Lluïsa Sabata, de la Casa Medes de Cambrils (Odèn). Per a l´organització, Solsonès Fires, "és un reconeixement al treball incansable d´una autèntica dona de pagès, estimada i apreciada a Cambrils".

El director de Solsonès Fires, Josep Caelles, va ser l´encarregat de llegir la glossa sobre la vida de Lluïsa Sabata, tot posant l´accent en els seus coneixements sobre herbes remeieres, la feina realitzada com a plegadora de trumfos i el seu vessant familiar. Tant el primer tinent d´alcalde, Lluís-Xavier Villaró, com la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, van destacar el fet que el reconeixement sigui per a una dona, per segona vegada en la història del guardó. D'aquesta manera, "es dedica també al col·lectiu femení del món rural del Solsonès, fonamental per a la comarca malgrat que històricament hagi tingut un paper desenvolupat a l´ombra", ha afirmat Villaró. L´alcalde d´Odèn, Pere Vilaginés, va ser l´encarregat de fer el lliurament.

Per a Alarcón, que va recordar que aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones, "no sempre s´ha reconegut el paper de la dona en la nostra societat, i menys encara en el sector productiu". Per això, amb el premi d´enguany, que reconeix al mateix temps una dona i la producció d´un producte de proximitat com el trumfo, "reuneix tots els requisits per felicitar amb afecte la Lluïsa Sabata".

El Premi Bufet és un acte promogut per Solsonès Fires amb la col·laboració de l´Ajuntament de Solsona. Cada any són els propis productors de trumfos els que proposen la persona candidata a ser homenatjada.