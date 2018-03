Solsona estrena els allotjaments tutelats per a gent gran

La ciutat de Solsona té un nou concepte d'habitatge per a la gent gran amb els allotjaments tutelats de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés. La institució ja és l'encarregada de la gestió de la residència assistida, el centre de dia i el servei d'atenció domiciliària amb el mateix nom.

La directora tècnica de la fundació, Rosa Anguera, explica que l'1 de desembre del 2017 van començar a entrar els primers inquilins als pisos tutelats, i ara ja hi ha més de la meitat dels habitatges ocupats. El concurs d'idees per a la redacció del projecte arquitectònic, convocat el 2012, el va guanyar l'arquitecte Ramon Padullés; i el concurs referent a l'adjudicació de l'obra, el 2014, se'l va endur Constructora de Solsona, que va començar a treballar-hi el 2015.

«El 2018 s'acabaran els tres apartaments que falten i es durà a terme la inauguració oficial», avançava aquesta setmana Anguera. La responsable de la part administrativa de la fundació, Imma Viladrich, deia que durant la inscripció al registre d'habitatges tutelats del departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat es van allargar els temps de les obres «per complir els requeriments de metres quadrats per allotjament».

En total hi haurà vint pisos tutelats, als quals ja es pot accedir per l'entrada del carrer de Mossèn Serra Vilaró, tot i que també tenen una porta del darrere que dóna al pati de la residència Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés.

Autonomia i seguretat

«No volia venir, van ser les meves filles que van insistir-hi. I ara em pregunto per què no ho vaig fer abans», expressava la inquilina Carme Obiols, que fa unes setmanes que és a l'apartament. La seva veïna, Carme Soler, també feia una ullada enrere pensant en la casa on vivia abans, i descriu l'habitatge que era com una «unifamiliar, amb el problema constant d'haver de pujar i baixar escales».

Pel que fa als germans Ramon i Roser Viladés, provinents del Berguedà, deien que ja no es recorden del que han deixat, i remarcaven la qualitat de vida que tenen actualment. «Fa pena deixar la casa on has viscut gairebé tota la vida, però al final te n'has de desaferrar si vas cap a una situació millor», explicava Ramon Viladés. Trini Esteve va decidir el 31 de desembre del 2017 «fer un canvi de vida», i ho va complir anant a viure als pisos tutelats.

Per a Emili Quesada, l'apartament és « acollidor, petit i ample a la vegada». Tots els inquilins destacaven durant la trobada l'autonomia que tenen, acompanyada de «més seguretat». Mensualment tenen una visita amb la infermera i un servei de neteja de l'apartament.

A part, disposen dels serveis optatius oferts a la residència com ara el de menjador, fisioteràpia, podologia, perruqueria i les activitats culturals. «Es tracta d'un àmbit compartit molt equilibrat», segons la treballadora social Conxita Montaner. La fundació s'està plantejant controlar la presència dels veïns que ho vulguin a través de la llum. Si no hi hagués moviment, es generaria una alarma.