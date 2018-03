«Vivíem en una casa de 200 m2. El pis és petit, però ja tenim prou espai»

Francisca Torrico i Ramon Ledesma, de Cardona, estan en un allotjament tutelat doble des de l'1 de desembre. El matrimoni cardoní va ser dels primers en arribar, després d'haver estat uns mesos «en un pis de Solsona esperant que acabessin les obres i poguéssim entrar», explica Torrico.

La parella està contenta amb la comoditat de l'apartament i l'aprofitament de l'espai. «És petit, però no necessitem més espai del que hi ha», segons Ledesma, que afegeix que abans vivien en una casa de més de 200 metres quadrats, i era «massa» gran per a ells dos. Les portes corredisses són un dels elements que ajuda a guanyar metres d'espai. Un dels aspectes que millorarien dels pisos tutelats, segons el cardoní, seria que hi hagués «garatges per tancar-hi els cotxes, ja que no n'hi ha i hem de deixar el vehicle a fora o llogar una plaça en un pàrquing de la vora».



Manteniment

Els inquilins disposen d'un servei mensual de neteja dels allotjaments, així com d'una trobada al mes amb la infermera, que els va seguint l'historial. A la vegada, cada pis té un timbre d'urgència, en el cas que necessitin assistència immediata.

El responsable del manteniment de les instal·lacions, per si hi ha alguna avaria, és «el Marcelino, que sempre que el cridem ve ràpidament», comenten els dos, somrient.