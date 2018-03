Creu Roja del Solsonès celebra 40 anys i fa una crida per recopilar records

Creu Roja va aparèixer el 1976 al Solsonès, tot i que va ser dos anys més tard quan s'hi va establir oficialment. La junta provisional de l'entitat va ser constituïda el 30 de març de l'any 1978. Enguany, com a commemoració del seu quarantè aniversari, l'entitat vol fer una publicació que aglutini les quatre dècades d'«intensa activitat», i per això ha fet una crida a tothom per recopilar «el màxim d'informació possible, segons informa Creu Roja del Solsonès, que també inclou Creu Roja Joventut al Solsonès.

L'entitat, que va començar a oferir serveis com ara cursets de socorrisme, un equip de voluntaris per cobrir els serveis necessaris a les carreteres i va aconseguir diversos donatius d'ambulàncies, continua basant-se en el voluntariat per funcionar i desenvolupar les seves tasques socials.

Al Solsonès, el Gran Recapte d'Aliments és un exemple de col·laboració per part de joves voluntaris, així com dels diversos establiments. En la campanya prèvia al Nadal, es van recollir més de 5.600 quilos d'aliments. Creu Roja va qualificar la campanya de «tot un èxit» i va agrair als quaranta-sis voluntaris el desenvolupament de les tasques d'informació, organització, recompte, transport i emmagatzematge d'aliments.



Trobada a la tardor

Per completar la publicació i fer-la més vivencial, l'entitat demana a tothom que hagi tingut vinculació amb Creu Roja del Solsonès que enviï fotografies, documents, anècdotes, opinions o altres històries relacionades al correu de la revista solsonina Celsona.

A més a més, a la tardor hi ha la intenció d'organitzar una gran trobada amb «tota la gent que ha aportat el seu granet de sorra» per fer créixer el moviment de Creu Roja al Solsonès, a més de totes les activitats que desenvolupa any rere any.