El Consell solsoní inclourà 35.000 euros al pressupost per protegir menhirs

El Consell Comarcal del Solsonès preveu aprovar, en el ple del mes de març, una modificació del pressupost per afegir-hi una partida de 35.000 euros per «tirar endavant el projecte del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona sobre els menhirs de la comarca», segons ha explicat a Regió7 la presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón.

«D'aquesta manera, ens volem acollir a una subvenció de la Generalitat», continua Alarcón, per tal de fer més potent el projecte de recuperació i divulgació de determinats menhirs de diversos punts del Solsonès. Al ple, també es debatrà la declaració com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) de diversos menhirs de la comarca.

El primer monument megalític que s'ha protegit ha estat l'estela de Través-Font de Plata, situada a la propietat solsonina de Can Cots, ja que al gener va ser declarada BCIL per part de l'Ajuntament de Solsona. La sol·licitud la va fer el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona per «aconseguir la protecció i el desenvolupament dels treballs necessaris per a la seva preservació». Segons l'Ajuntament solsoní, es tracta d'una estela menhir que pertanyia a una sepultura del període neolític. La comarca del Solsonès presenta un patrimoni megalític que podria constituir-se com a atractiu turístic per a possibles visitants.

És per això que des del museu, el Consell Comarcal, l'Ajuntament solsoní i altres consistoris de la comarca s'està treballant cap a la seva protecció i difusió.

La majoria d'esteles-menhirs de a zona tenien gravades representacions simbòliques. Així, al Roc de la Mare de Déu, al Miracle (Riner), hi ha gravats en forma de ziga-zaga a la part inferior. Només conserva pintures en aquesta cara, ja que la superfície restant està molt erosionada i se n'ha perdut la decoració.