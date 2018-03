L'accés de Sant Miquel al nucli antic de Solsona estarà 15 dies totalment tallat

Les obres de reurbanització del carrer de Sant Miquel de Solsona han provocat un tall total (per a vehicles i vianants) d'aquesta via, una de les principals per accedir al nucli històric de Solsona. Les obres per refer i millor els serveis de clavegueram afecten la part central del carrer.

Fonts de l'Ajuntament de Solsona han explicat que «la connexió de les noves instal·lacions amb les existents a l'altra banda del portal del Pont obliguen a tallar completament la circulació de vianants en el tram comprès entre el portal i el carrer dels Dominics per motius de seguretat».

Es preveu que aquesta afectació tingui una durada màxima de quinze dies. Un cop ho permeti la maquinària que executa els treballs, s'habilitaran passarel·les per al pas dels vianants. El trànsit de vehicles es restablirà més endavant.

Segons els serveis tècnics municipals, s'ha completat la prospecció arqueològica, que el mes passat va treure a la llum un fragment de la muralla primigènia de la ciutat, del segle XIV. I ara s'està pendent de saber quina decisió es pren a l'hora de conservar i recordar aquest testimoni de l'època medieval a la ciutat.

La tasca arqueològica permetrà estudiar les restes que s'hi han trobat i enriquir el coneixement històric de la Solsona d'aquests segles.