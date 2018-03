La 6a edició del Memorial Mossèn Huguet debat sobre la intel·ligència artificial

La sisena edició del Memorial Mossèn Huguet se celebra avui dissabte, 10 de març, a la Sala Polivalent. L'acte s'inicia a dos quarts de deu del matí amb un esmorzar-tertúlia adreçat a joves i infants conduït pel poeta i científic David Jou. L'activitat, situada al bar del Casal de Cultura i Joventut, tindrà la ciència i la fe com a temes centrals. Paral·lelament, i també a dos quarts de deu del matí, a l'Auditori de la Sala Polivalent se celebra l'assemblea general ordinària de l'Associació Amics de Mossèn Huguet. Just després, a les 11 del matí, David Jou anirà del Casal a la Sala Polivalent per pronunciar la conferència inaugural del Memorial Mossèn Huguet, que porta per títol «Els humans, entre la intel·ligència artificial i la racionalitat còsmica: diàlegs sobre ciència i fe».

La xerrada s'enllaçarà amb «Paraula d'Huguet», la part de l'acte que atansa els assistents directament a la figura de Mn. Huguet. Finalment, els organitzadors faran públic el veredicte de la segona edició del concurs de prosa i poesia Mn. Huguet, abans de l'actuació de l'Orfeó Nova Solsona.