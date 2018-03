El casal cívic està pendent de poder contractar cursos

El casal cívic Xavier Jounou de Solsona suspèn les darreres classes d'un seguit de cursos que havien començat el mes de gener del 2018. La causa és l'aturada en el procediment de contractació dels cursos, ja que se n'encarregava el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, però ha passat al ministeri de Sanitat espanyol.

La idea de l'equipament és trobar associacions que puguin desenvolupar les activitats durant els propers mesos. Tanmateix, pot ser que deixin de ser gratuïtes. «En principi, els tallers que depenen d'entitats solsonines no s'anul·len. Els que presenten problemàtica són els que depenen exclusivament del casal cívic», segons el president de l'associació solsonina Fènix, que organitza un curs de gimnàstica terapèutica.

Els tallers de cuina proposats per Amisol també continuaran. Carles Pujol, que n'és l'encarregat, explica que la idea és fer-los un cop al mes com fins ara. «Ens trobem i fem cuina molt senzilla; després, els assistents al curs la reprodueixen a casa seva», continua Pujol, en el que constitueix una tasca de divulgació d'hàbits i alimentació saludables.



Propers mesos

Alguns dels cursos del casal cívic Xavier Jounou, programats entre el gener i el març, ja havien acabat. És el cas del taller «No t'oblidis, fes el teu propi bloc de notes» o el de «Fem mandales». Tanmateix, un bon nombre d'activitats encara tenien dues o tres classes pendents, com ara diversos tallers de dansa i un de restauració de mobles, així com la gimnàstica tradicional xinesa i la gimnàstica hipopressiva. De la trentena de cursos oferts per l'equipament públic, una vintena són organitzats per entitats de la zona o amb la col·laboració de la Fundació Bancària de La Caixa, en alguns dels casos.

El casal cívic solsoní, situat al carrer d'Antoni Gaudí, entre el passeig de Pare Claret i la Sala Polivalent, va ser inaugurat al final de l'any 2014 després d'un procés iniciat l'any 2006. Actualment concentra una bona part de l'activitat de la gent gran de Solsona.

Gent gran

El tancament, durant l'any 2015, del club de jubilats Estel i de l'Espai de la Gent Gran, van convertir l'equipament en el punt de referència dels avis, que s'hi apleguen per fer jocs de taula o participar en les activitats que s'hi organitzen. L'espai compta amb una aula polivalent, una aula d'informàtica, despatxos i sales de reunions, lectures i tallers, així com amb l'Oficina d'Afers Socials i Famílies de Solsona i comarca.