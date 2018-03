Riner aposta per l'arrelament dels joves als municipis petits del territori

L'Ajuntament de Riner ha format part de la primera jornada Munixic per tal de compartir experiències i impulsar accions que ajudin a fixar la població jove als pobles petits. El moviment pretén fer xarxa per sumar forces entre els municipis catalans de menys de 3.000 habitants.

La localitat que va acollir la primera jornada la setmana passada va ser Corbins, situada al Segrià. Jordi Verdú, el seu regidor de Joventut, ha explicat que l'objectiu és promoure que les polítiques de joventut generin oportunitats a les localitats petites, de manera que els joves hi puguin viure i treballar sense que es vegin obligats a marxar a nuclis més grans; per tant, que puguin fer el mateix al poble que a la ciutat.

La regidora de Joventut de Riner, Magaly Castañeda, ha declarat a Regió7 la intenció de portar a terme algunes de les properes jornades, «centrades en problemàtiques concretes», al Solsonès. «Hem compartit experiències entre nosaltres i hem vist que en un bon nombre de casos les polítiques de joventut estan pensades per nuclis grans de població. Necessiten més flexibilitat. És un dels motius pels quals ens hem unit els municipis xics», continua la regidora Castañeda.

Un dels membres del moviment i alcalde de Maldà (Urgell), Sebastià Mata, també va incidir en aquest enfocament «massa urbanita» que afecta les políques que incideixen en els joves. «A els pobles que ja havíem fet el nostre propi Pla local de joventut ens van dir des de Barcelona que l'havíem de fer com a comarca per ser més eficients, però cada poble té les seves particularitats i les hem de tenir en compte i compartir per ajuntar-nos», afegeix Magaly Castañeda.

Entre les principals demandes, van sorgir la d'oferir ajuts per facilitar el lloguer d'habitatges buits o la d'extendre la fibra òptica a tot el territori perquè l'accés a les noves tecnologies no jugui en contra dels municipis petits. La idea és que les conclusions de la jornada es facin arribar en forma de reivindicació a la Generalitat.



Marxar i tornar

«Tothom vol que els pobles petits continuïn vius. Volem que el jovent surti, es formi, viatgi i després torni per poder desenvolupar la seva feina aquí o viure-hi, però amb bones comunicacions i bona qualitat de vida», segueix la regidora de Riner.

La primera jornada del moviment, coorganitzada amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat, s'ha fet amb el lema «Revolta juvenil als municipis petits. Viure el poble –Viure al poble – Viure del poble». A més de Riner, al Solsonès, Munixic està liderat pels consistoris de Montoliu de Lleida i Corbins (Segrià), Barbens i Vila-sana (Pla d'Urgell), i Maldà (Urgell).

Es tracta d'un total de set municipis, de moment, tot i que la idea és sumar més municipis petits de tot Catalunya per seguir «posant veu» als problemes que es troben per evitar la marxa dels joves i reclamar conjuntament solucions.

«A part de regidores i tècniques, també han vingut persones que habiten en els diversos municipis», explica Castañeda, contenta que la primera jornada del moviment hagi servit d'introducció, i «a partir d'ara anirem sumant forces amb més municipis, per una banda, i per l'altra, anirem fent jornades temàtiques per articular propostes concretes».

L'expressió clau de la sessió ha estat «arrelament al territori», repetida diverses vegades i apareguda juntament amb la definició «arrelar és fer arrels, fixar, establir. Arrelar és crear futur i vida».