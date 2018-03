La caminada supera les expectatives i hi participen gairebé 200 persones

La caminada de la primera Jornada de la Dona Treballadora a Solsona va tenir ahir gairebé dues-centes persones participants. L'Associació de Dones del Solsonès es mostrava satisfeta per l'àmplia participació, amb «cinquanta persones més de les que prevèiem», explica Ramona Santaeulària, presidenta de l'entitat. L'activitat, organitzada entre l'Associació de Dones del Solsonès i l'institut solsoní Francesc Ribalta, va començar ahir a les nou del matí, i va arribar fins a la font Salada, un punt desconegut per a moltes de les caminadores.



Institut compromès

El recorregut va ser triat per alumnes de segon d'ESO del centre solsoní Francesc Ribalta, gràcies al projecte Solsona obre camins, de col·laboració en projectes i entitats de la ciutat.

En total, van ser set quilòmetres de ruta circular, que va començar i acabar a Solsona, abans que comencés la sessió de body pump a la plaça del Camp.

Les activitats portaven el lema «Ens movem per les dones», acompanyat d'altres frases com ara «si no et mous, no sents les cadenes».